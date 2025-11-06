En 14 municipios no habrá aumento en tarifas de agua

Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, integrantes del Consejo Potosino de Organismos Operadores de Agua, conformado por representantes de 14 municipios entre los que se encuentran Ciudad Valles, Matehuala, Río Verde, El Naranjo, Cerritos, Cárdenas, Ciudad Fernández, San Ciro de Acosta y Tamazunchale, anunciaron que no solicitarán al Congreso del Estado, ningún incremento en las tarifas del agua potable para el ejercicio fiscal 2026.

El anuncio fue encabezado por Juan Carlos Pérez, titular del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM), quien destacó que la decisión, busca asumir un compromiso de eficiencia y responsabilidad social por parte de los organismos.

“Hemos aceptado el reto de enviar al Congreso nuestro proyecto de cuotas y tarifas sin aumento. Hoy nos toca a nosotros ser más eficientes, buscar nuevos esquemas de financiamiento y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento”, expresó.

Pérez añadió que la medida es un esfuerzo conjunto de los organismos del interior del estado y de sus respectivos ayuntamientos para mantener estabilidad económica a los usuarios, al tiempo que se fortalecen los servicios mediante una mejor administración y la búsqueda de apoyos externos.

Por su parte, Hipólito Ruiz Badillo, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Río Verde (SASAR), subrayó que la conformación del consejo representa un hecho inédito en la entidad y afirmó que el organismo de Río Verde se encuentra en condiciones de ofrecer servicio continuo las 24 horas, tanto en la zona urbana como en la mayoría de las comunidades rurales bajo su administración, e insistió en la importancia de eficientar el uso de los recursos disponibles.

En tanto, Raúl Altamirano Zúñiga, subdirector de Administración y Finanzas del organismo de Ciudad Valles (DAPAS), resaltó la necesidad de cambiar la percepción pública sobre los organismos operadores y de fortalecer su capacidad técnica.

Altamirano también hizo un llamado al Congreso del Estado y al Gobierno Federal para revisar los subsidios y tarifas eléctricas, ya que los costos operativos son uno de los principales retos para garantizar el abasto continuo del servicio.