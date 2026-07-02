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Festejos dejaron un "cochinero" en el área de Morales

Conmemoración se prolongó hasta la madrugada

Por Martín Rodríguez

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Festejos dejaron un "cochinero" en el área de Morales
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      Pasos a desnivel y los alrededores de la glorieta Francisco González Bocanegra amanecieron repletos de basura, luego de las celebraciones por el pase de la Selección Mexicana de Futbol a octavos de final en el mundial.

      La conmemoración se prolongó hasta entrada a la madrugada. 

      La glorieta amaneció cerrada a la circulación vehicular y en todo el tramo de los pasos a desnivel y el anillo central, camellones, banquetas y áreas abiertas, abunda el tiradero de latas de bebidas refrescantes y cervezas, cajas de lo que también fueron cervezas, bolsas, vasos de plástico, envases grandes, papeles y abundantes tapas de botellas.

      Aunque voluntarios de la organización civil Potosinos con Valor se reunieron durante la noche y en la madrugada para retirar "en tiempo real" todo el basurero que pudiera generar, este miércoles amaneció un tiradero descomunal. 

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      La zona de la glorieta incluye una serie de rejillas de captación de agua pluvial, que por medio de un cárcamo se descarga hasta el bulevar del Río Santiago, según la forma en que fue construida durante el corto periodo de Jacobo Payán Latuff como presidente concejal de la capital. Aunque no se ha producido un incidente desde hace años, las rejillas del cárcamo se podrían taparse y permanece la basura en el sitio.

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