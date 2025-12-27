Fin de prácticas irregulares en PC ha molestado a gestores: EGC

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que existe inconformidad entre algunas empresas consultoras y gestoras, tras los cambios implementados en la Dirección de Protección Civil Municipal, los cuales, afirmó derivan del cierre de prácticas irregulares y de un nuevo esquema que busca erradicar presuntos actos de corrupción.

Galindo sostuvo que, a diferencia de momentos anteriores, actualmente no existen quejas formales ni denuncias en su contra relacionadas con el funcionamiento de Protección Civil. Sin embargo, atribuyó el descontento a un grupo específico de consultores que, dijo, "no están a gusto porque cambiaron las reglas del juego", al perder privilegios que antes les permitían intervenir de manera obligatoria en prácticamente cualquier trámite.

El edil explicó que uno de los principales cambios fue eliminar la exigencia de contratar consultores privados para realizar trámites básicos ante Protección Civil, lo que generaba un doble gasto para los ciudadanos, como el pago de derechos municipales y, adicionalmente, el servicio profesional externo.

"Eso ya no se ocupa", subrayó, al señalar que ese esquema se había convertido en "un negocio redondo, con muchas complicidades".

De acuerdo con Galindo, el nuevo enfoque busca empoderar a la ciudadanía para que conozca la normativa, elabore sus propios programas básicos de protección civil y no dependa de intermediarios para gestiones simples, reservando la participación de consultores especializados únicamente para casos complejos, como industrias de alto riesgo o sectores especializados.

En cuanto a la operación interna de la dependencia, el alcalde defendió el desempeño del actual encargado de despacho, Alejandro Polanco Acosta, pese a que no es especialista en la materia. Aseguró que su función principal es supervisar y garantizar que los operativos se realicen correctamente, destacando como positivo que el responsable salga a campo y no permanezca únicamente en oficina.

Finalmente, Galindo Ceballos afirmó que se encuentra tranquilo con el rumbo que ha tomado la Dirección de Protección Civil, al considerar que los cambios representan un "cambio de paradigma" orientado a la transparencia, la legalidad y el beneficio directo de la población, aun cuando esto haya generado molestias entre quienes antes se beneficiaban del esquema anterior.