Admite alcalde deficiencias en cruces peatonales; anuncia inversión

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que diversos cruces peatonales de la capital no cumplen con los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023, la cual, regula el diseño de infraestructura vial segura bajo los criterios de diseño universal, aunque subrayó que la complejidad histórica y patrimonial de la ciudad representa un reto adicional para su aplicación.

El edil explicó que la capital potosina, con 432 años de historia, se encuentra bajo monitoreo no solo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sino también de la Unesco, lo que complica la implementación integral de la normativa en zonas con valor histórico. No obstante, coincidió con colectivos ciudadanos en que actualmente no existen suficientes cruces peatonales seguros.

Ante este panorama, Galindo Ceballos anunció que el Ayuntamiento destinará un presupuesto específico para la intervención de cruces peatonales y el desarrollo de ciclovías, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los lineamientos federales y mejorar la seguridad vial.

Señaló que, pese a la existencia de posturas encontradas entre algunos colectivos, la mayoría respalda continuar con un programa de ciclovías en la ciudad, incluso en vialidades como Venustiano Carranza.

El alcalde adelantó que uno de los principales retos para el próximo año será la implementación de cruces seguros, destacando como proyecto prioritario la intervención de la Glorieta Bocanegra, donde ya se cuenta con un diseño ejecutivo.

Este proyecto podría incluir también un circuito de ciclovía confinada, con medidas de protección para ciclistas y conexiones hacia Himno Nacional y, eventualmente, Venustiano Carranza.

Asimismo, recordó que ya se realizaron trabajos en materia de cruces peatonales en la Alameda durante el mes de septiembre, una zona que calificó como altamente compleja por sus características urbanas y patrimoniales. Indicó que estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con colectivos ciudadanos.

Finalmente, Galindo Ceballos dijo que además de la Alameda y la Glorieta Bocanegra, otro de los puntos que se ha planteado como objetivo de intervención es la Glorieta Juárez, como parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad de peatones y avanzar gradualmente en la adecuación de la infraestructura urbana a la NOM-004-SEDATU-2023.