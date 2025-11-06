Finanzas abona a deuda con la UASLP

Un día después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) instara al gobernador Ricardo Gallardo Cardona a saldar el adeudo que mantiene con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el gobierno estatal realizó un pago que redujo el pasivo de 229.1 millones de pesos a 208.6 millones de pesos.

El reporte sobre el cumplimiento de ministraciones estatales a la UASLP, actualizado a octubre pasado, muestra la reducción de 20.4 millones de pesos en el lapso de un mes.

Durante el décimo mes del año, el gobierno potosino pagó la ministración prevista para ese lapso, de 4 millones 562 mil 357 pesos y, adicionalmente, entregó como abono adicional de 20 millones 418 mil 625 pesos, lo que redujo el adeudo acumulado.

De acuerdo al documento federal este pago extraordinario se hizo por vez primera en lo que va del año. En los nueve meses previos, el gobierno estatal realizó pagos incompletos.

El reporte señala que el pago de octubre se realizó el 21 de ese mes, un día después de la fecha del oficio que la SEP envió al mandatario potosino en el que funcionarios de la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP le instan que liquide las ministraciones pendientes de pago derivadas del convenio marco de colaboración para el apoyo financiero a la UASLP, que fue firmado el 13 de enero de 2016.

Al respecto, la Secretaría de Finanzas emitió un boletín a principios de noviembre, en el que aseguraba que el oficio no era un requerimiento de pago enviado por la SEP y rechazó que el gobierno de Gallardo Cardona mantuviera un adeudo con la UASLP por ministraciones no entregadas.