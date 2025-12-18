logo pulso
Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre

La Sefin operará 22 oficinas durante diciembre y habilita pagos digitales las 24 horas.

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 05:31 p.m.
A
Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre

La Secretaría de Finanzas del Estado (Sefin) informó que 22 cajas recaudadoras operarán de manera permanente durante diciembre, en sus días y horarios habituales, con el fin de mantener la prestación de servicios durante la temporada decembrina.

La dependencia precisó que, además de la atención presencial, las y los contribuyentes tienen disponibles opciones digitales las 24 horas, los 365 días del año, a través del portal oficial https://finanzas.slp.gob.mx/ y del canal de atención vía WhatsApp 444 390 7284.

No obstante, Sefin detalló que algunas oficinas tendrán cierres programados en fechas específicas. Los Olivos permanecerá cerrada del 10 de diciembre al 5 de enero; Plaza del Valle y Pozos, del 15 de diciembre al 5 de enero; Soledad 1, del 18 de diciembre al 5 de enero; e Himalaya, del 29 al 31 de diciembre.

Asimismo, Villa de Reyes cerrará del 22 al 24 de diciembre, así como el 5 y 6 de enero; Tamasopo, del 31 de diciembre al 2 de enero; San Ciro de Acosta, del 10 de diciembre al 2 de enero; Rayón, del 16 de diciembre al 2 de enero; y Ciudad del Maíz, del 16 de diciembre al 4 de enero.

Otros cierres parciales se registrarán en Villa de Arista, del 15 al 31 de diciembre; Cedral, Guadalcázar y Venado, del 17 al 31 de diciembre; Charcas y Moctezuma, del 22 al 29 de diciembre; y Santo Domingo, del 24 al 31 de diciembre.

La Secretaría recomendó a la ciudadanía verificar con anticipación la operación de cada oficina y utilizar los canales digitales para realizar pagos y trámites durante los días de cierre.

