Foro académico del Cobach reúne a 700 docentes

El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) realizó el Foro Académico 2025, un espacio en el que más de 700 docentes participaron en talleres, conferencias y actividades orientadas a fortalecer sus prácticas de enseñanza.

El encuentro fue organizado en el marco de las políticas educativas que impulsa el Gobierno estatal y se desarrolló bajo los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana, cuyo enfoque promueve una formación con perspectiva humanista, incluyente e innovadora en las aulas del subsistema.

Durante la jornada destacó la participación de Rosario Marín, así como las ponencias y dinámicas dirigidas al personal docente para reforzar la actualización continua dentro del Cobach.