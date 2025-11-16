Foro académico del Cobach reúne a 700 docentes
Más de 700 maestros participaron en talleres y conferencias para revisar sus prácticas de enseñanza
El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) realizó el Foro Académico 2025, un espacio en el que más de 700 docentes participaron en talleres, conferencias y actividades orientadas a fortalecer sus prácticas de enseñanza.
El encuentro fue organizado en el marco de las políticas educativas que impulsa el Gobierno estatal y se desarrolló bajo los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana, cuyo enfoque promueve una formación con perspectiva humanista, incluyente e innovadora en las aulas del subsistema.
Durante la jornada destacó la participación de Rosario Marín, así como las ponencias y dinámicas dirigidas al personal docente para reforzar la actualización continua dentro del Cobach.
no te pierdas estas noticias
Foro académico del Cobach reúne a 700 docentes
Redacción
Más de 700 maestros participaron en talleres y conferencias para revisar sus prácticas de enseñanza
SEGE alerta por aumento de falsas denuncias contra maestros
Rubén Pacheco
El miedo entre los maestros se intensifica por malentendidos con padres de familia.
Adicciones en SLP ahora afectan a adolescentes desde los 13 años
Rubén Pacheco
El director del Inpojuve alerta sobre el contexto familiar y de colonia como factores de la drogadicción juvenil.