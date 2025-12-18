Fotos | Parte la Caravana Migrante desde Texas a SLP
Cuenta con la participación de más de 500 familias
La 5° Caravana del Migrante Potosino partió esta madrugada desde Brownsville, Texas y cuenta con la participación de más de 500 familias.
La estrategia del gobierno potosino ofrece acompañamiento y seguridad no solo a connacionales de San Luis Potosí, sino también a personas de estados vecinos, según se informó.
De acuerdo con los registros, los potosinos participantes se dirigen a municipios como Cárdenas, Cerritos, Guadalcázar, Rioverde, Lagunillas, Matehuala, Rayón, San Ciro de Acosta, Villa de Ramos, Villa de Arista, Venado, Soledad de Graciano Sánchez y la capital del estado, entre otros.
Estas familias provienen de ciudades de Estados Unidos como Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Lowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri y Texas, donde residen y trabajan.
A la caravana también se sumaron compatriotas provenientes de Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas.
El acompañamiento estuvo a cargo de autoridades estatales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Civil Estatal (GCE) y 29 ayuntamientos de la entidad, así como de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto Nacional de Migración (INM) a través del programa 'Héroes Paisanos' y 'Ángeles Verdes' de la Secretaría de Turismo (Sectur).
