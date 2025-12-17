logo pulso
Rioverde se une a la Caravana del Migrante

Por Carmen Hernández

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Rioverde se une a la Caravana del Migrante

RIOVERDE.- Autoridades municipales de Rioverde se reunieron con la cónsul Judith Arrieta Munguía de Brownsville, Texas. 

El presidente municipal Arnulfo Urbiola acompañado de la presidenta del DIF Municipal se trasladaron a Brownsville para participar en la Caravana del Migrante Potosino. 

Previo a ello se reunieron con  la cónsul Judith Arrieta Munguía cónsul de México en el Consulado de Brownsville. Entre los temas que se abordaron fueron la atención y orientación a la comunidad mexicana, fortaleciendo los lazos de colaboración y comunicación.  Sin embargo, se refrenda el comprobante de mantener vínculos que contribuyen al bienestar de las familias  que radican en los Estados Unidos. 

