Rioverde se une a la Caravana del Migrante

RIOVERDE.- Autoridades municipales de Rioverde se reunieron con la cónsul Judith Arrieta Munguía de Brownsville, Texas.

El presidente municipal Arnulfo Urbiola acompañado de la presidenta del DIF Municipal se trasladaron a Brownsville para participar en la Caravana del Migrante Potosino.

Previo a ello se reunieron con la cónsul Judith Arrieta Munguía cónsul de México en el Consulado de Brownsville. Entre los temas que se abordaron fueron la atención y orientación a la comunidad mexicana, fortaleciendo los lazos de colaboración y comunicación. Sin embargo, se refrenda el comprobante de mantener vínculos que contribuyen al bienestar de las familias que radican en los Estados Unidos.