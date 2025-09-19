Fotos | Realizan simulacro de sismo en la UAM y UASLP

Esta mañana, la Dirección de Protección Civil de la capital llevó a cabo un simulacro de un sismo de magnitud 8.0 en la escala de Richter en la Unidad Administrativa Municipal (UAM).

Este ejercicio de seguridad civil se realizó con el objetivo de evaluar y mejorar la preparación y respuesta de la población ante una eventualidad o desastre provocado por agentes naturales o humanos.

Luego de que la alarma de emergencia fue activada se realizó una evacuación segura y controlada del inmueble; se organizó por grupos a la gente llevándolos a puntos seguros de encuentro; Se atendió a los lesionados; se analizaron las condiciones y riesgos del inmueble y se verificó el seguro reingreso al lugar.

La Dirección de Protección Civil Municipal SLP contó con la capacitación de evaluadores, controladores y observadores para llevar a cabo este simulacro.

Participan 44 mil universitarios en Simulacro

Samuel Moreno/Pulso.- La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se sumó este jueves al Simulacro Nacional 2025 con la participación de alrededor de 44 mil integrantes de su comunidad universitaria, entre estudiantes, docentes, investigadores, administrativos y personal de apoyo, informó Antonio Garza Nieto, titular de Seguridad, Resguardo y Bienes Patrimoniales de Protección Civil.

El ejercicio comenzó a las 9:30 de la mañana y, en menos de diez minutos, las instalaciones de las zonas universitarias Centro y Poniente, así como las unidades de Rioverde, Ciudad Valles, Tamazunchale y Agronomía, fueron evacuadas de manera ordenada. En total, se replegaron 91 inmuebles, cada uno con un responsable encargado de verificar la seguridad antes de reanudar actividades.

Garza Nieto detalló que durante el simulacro se trabajaron diversas hipótesis, como un conato de incendio en un almacén, una fuga de vapores en la Facultad de Química que derivó en incendio y la simulación de un sismo en la Facultad de Ciencias. Además, se contemplaron escenarios de inundaciones y otros incendios, lo que permitió la activación de brigadas internas y el apoyo de Bomberos y cuerpos de auxilio.

En total, se contó con la participación de 735 brigadistas universitarios, distribuidos en cinco equipos especializados: búsqueda y rescate, evacuación, combate de incendios, primeros auxilios y comunicación. A ellos se sumaron evaluadores internos y externos, quienes midieron tiempos de respuesta y cumplimiento de protocolos conforme a la Ley General de Protección Civil y lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil.

El funcionario subrayó que el 94% de la comunidad universitaria participó activamente en el simulacro, mientras que un 2% correspondió a personas en condición vulnerable, quienes recibieron atención especial para garantizar su seguridad.