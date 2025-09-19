Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp
Frente a un posible recorte de tres mil millones de pesos al presupuesto estatal, los rubros que siempre pierden son aquellos que tienen un menor costo político: cultura, deporte, ciencia y tecnología e incluso, en ocasiones, la educación.
Lo anterior, de acuerdo con Juan Mario Solís Delgadillo, profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien explicó que los recortes de presupuesto se deben a factores múltiples: “Menos participaciones federales, una menor recaudación de impuestos, un redireccionamiento de recursos a áreas que se consideran prioritarias o bien el endeudamiento de los gobiernos estatales para poder llevar adelante sus planes”.
Apuntó que, normalmente, no se hacen recortes en áreas como salud o seguridad pública, ya que estas áreas atienden demandas muy puntuales de la población y recortar estos rubros, puede tener un costo político “realmente significativo”.
El universitario comentó que, si bien los tiempos electorales no están en el horizonte inmediato, “tampoco estamos hablando del primer o segundo año de gobierno, sino de que ya casi estamos entrando al quinto año. Entonces, los aspectos de presupuesto se van a ir cuidando especialmente por la cercanía de los tiempos electorales, pues cualquier gobierno, del partido u orientación que sea, siempre tiene en mente su permanencia”.
Recomendó un mejor intercambio de información entre gobierno y academia, pues esta última puede colaborar con un análisis y diagnóstico de la realidad financiera de la entidad para que, a partir de esto, se puedan definir problemas reales e hipótesis que lleven a soluciones.
Por lo pronto, apuntó que aumentar impuestos puede ser una respuesta a los recortes presupuestales, pero con un costo electoral muy elevado. Por otra parte, endeudarse todavía más, puede tener repercusiones en el corto, mediano y largo plazo no sólo para el gobierno en turno, sino para todo el conjunto de la sociedad.
