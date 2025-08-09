Fotos | Siguen derrumbes en céntricos inmuebles
Ayer se reportaron colapsos en bardas de un predio y una escuela
La Dirección de Protección Civil capitalina informó que su personal operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendió el reporte del derrumbe de una barda de una finca abandonada que representa riesgos en el Barrio de Tlaxcala.
Los hechos, la noche de ayer en las calles Aquiles Serdán y Moctezuma, donde se procedió a acordonar la zona a fin de mitigar riesgos.
También, se informó que se canalizó el reporte a las áreas respectivas para que se realice una supervisión estructural.
Fotos: Omar Hernández/Pulso
En el centro histórico, varias piezas de cantera de la escuela Aurelio Manrique se desprendieron.
El inmueble ubicado en Galeana e Independencia está desocupado por las vacaciones de verano, por lo que no hay señales de supervisión del edificio.
