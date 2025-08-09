logo pulso
Fotos | Siguen derrumbes en céntricos inmuebles

Ayer se reportaron colapsos en bardas de un predio y una escuela

Por Iván Edmundo Rodríguez

Agosto 09, 2025 10:01 a.m.
A
Fotos: Omar Hernández/Pulso

Fotos: Omar Hernández/Pulso

La Dirección de Protección Civil capitalina informó que su personal operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendió el reporte del derrumbe de una barda de una finca abandonada que representa riesgos en el Barrio de Tlaxcala.

Los hechos, la noche de ayer en las calles Aquiles Serdán y Moctezuma, donde se procedió a acordonar la zona a fin de mitigar riesgos.

También, se informó que se canalizó el reporte a las áreas respectivas para que se realice una supervisión estructural

Fotos: Omar Hernández/Pulso 

En el centro histórico, varias piezas de cantera de la escuela Aurelio Manrique se desprendieron.

El inmueble ubicado en Galeana e Independencia está desocupado por las vacaciones de verano, por lo que no hay señales de supervisión del edificio. 

