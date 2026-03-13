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Frente 40, con mañanas frías y posibilidad de lluvias: CEPC

Las precipitaciones podrían acompañarse de rachas de viento y tormenta eléctrica

Por Redacción

Marzo 13, 2026 07:31 a.m.
A
Frente 40, con mañanas frías y posibilidad de lluvias: CEPC

El frente frío número 40 continuará generando ambiente frío a muy fresco durante las mañanas en San Luis Potosí, además de incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias puntuales, principalmente en las regiones Centro y Altiplano, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico para este viernes 13 de marzo, las precipitaciones podrían acompañarse de rachas de viento y tormenta eléctrica, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Las autoridades también advirtieron que durante el fin de semana persistirá el riesgo de incendios forestales y urbanos, debido a las condiciones climáticas.

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Medidas y recomendaciones de Protección Civil

Protección Civil estatal indicó además que se mantiene monitoreo ante el posible ingreso de un nuevo frente frío el próximo lunes, lo que podría generar nuevamente un descenso en las temperaturas.

Ante el clima frío, la dependencia pidió extremar precauciones durante las mañanas, especialmente con niñas, niños y adultos mayores, a fin de prevenir enfermedades respiratorias.

Finalmente, la autoridad exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y, ante cualquier emergencia, llamar al número 911.

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