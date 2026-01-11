Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias
Conagua emite alerta por frente frío 27 y pronostica lluvias intensas en varias regiones de México
CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 11 y el lunes 12 de enero, gran parte de territorio de la República Mexicana mantendrá condiciones invernales, derivado del avance del frente frío número 27.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que lo anterior corresponde a la segunda tormenta invernal, por lo que se pronostica un ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste del país.
El frente frío 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y el norte de la península de Yucatán, lo que podría generar lluvias intensas a puntuales en entidades federativas del sur. A la vez, Conagua alertó que hay probabilidad de caída de nieve y aguanieve en cimas montañosas del centro y oriente de México.
Pronóstico de lluvias para este lunes 12 de enero de 2026:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
· Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
· Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).
· Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca.
· Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
· Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas).
· Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.
¿En dónde caerá nieve o aguanieve este lunes 12 de enero? Esto dice Conagua
· Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.
· Posible lluvia engelante: zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.
La lluvia engelante, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, son gotas que tienen una temperatura inferior a los cero grados Celsius.
Las gotas de esta lluvia pueden congelarse al entrar en contacto con el suelo, superficie de aeronaves en vuelo o de otros objetos. También es conocida como "lluvia subfundida".
Llaman a atender instrucciones de Protección Civil
El SMN también alertó por vientos de 20 a 30 km/hora con rachas de 40 a 60 km/hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Puebla.
Así como viento de 10 a 20 km/hora con rachas de 30 a 50 km/ hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.
La Conagua explicó que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y encharcamientos.
Sobre las rachas de viento, advirtió que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Finalmente, indicó que la caída de nieve, agua nieve o lluvia engelante puede ocasionar derrapes o colisiones en tramos carreteros, especialmente en curvas o pendientes. Por ello, solicitó atender las instrucciones de elementos de Protección Civil.
no te pierdas estas noticias
Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias
El Universal
Conagua emite alerta por frente frío 27 y pronostica lluvias intensas en varias regiones de México
Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más
Samuel Moreno
Segam trabaja en la ampliación de zonas protegidas para conservar la biodiversidad en San Luis Potosí.
Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica
Rolando Morales
Interapas destaca la importancia de proteger la infraestructura hidráulica pública para garantizar la seguridad del suministro