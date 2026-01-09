Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó sobre la presencia del frente frío número 27, el cual provocará lluvias puntuales en zonas serranas y un descenso en las temperaturas en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén temperaturas máximas de hasta 26 grados en la zona centro y 33 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender a 7 grados en la zona centro y 8 grados en el Altiplano.

Ante estas condiciones, la dependencia pidió a la población prepararse para el frío y seguir medidas preventivas, especialmente en el hogar. Recomienda abrigarse en capas, revisar que calentadores, chimeneas y estufas estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, exhortó a mantener una hidratación constante, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son los más vulnerables ante el frío.

Protección Civil llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y atender cualquier indicación adicional que se emita conforme evolucionen las condiciones climatológicas.