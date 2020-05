Fuga causa estragos en una vivienda

Severos daños ha causado una fuga de agua potable en el domicilio de la señora Blanca Noyola la cual se registra en la calle Hidalgo número 800 en la cabecera municipal de Soledad y que tiene ya tres años que no se ha reparado.

Denunció que desde que se originó el desperfecto solicitó a las instancias correspondientes a que arreglen el problema, sin embargo han pasado ya casi tres años y han hecho caso omiso.

Por dicha situación su vivienda comienza a registrar los estragos de la humedad "Mi casa es ya antigua esta hecha de adobe, y ya se empieza a trasminar, se me está cayendo, pero no me hacen caso en el Interapas", expresó.

Dijo que habló personalmente con la delegada del Interapas Natalia Castillo Vera, sin embargo la respuesta que recibió es que no pueden hacer nada por ella, pues no cuentan con material para ayudarle a arreglar su casa. "Es muy grosera y me dijo, ´que quiere que haga sino tenemos con qué" .

Explicó que la fuga de agua potable se origina por los conductos de Interapas.