Fugas disparan costo del agua

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las fugas al interior de las viviendas se han convertido en una de las principales razones por las que usuarios acuden a Interapas para solicitar la revisión de sus recibos de agua, al detectar consumos superiores a los habituales.

De acuerdo con datos del organismo operador correspondientes a la última semana, se registraron 113 casos relacionados con fugas internas, ubicándose entre los motivos más frecuentes de atención por incrementos en la facturación.

Interapas explicó que este tipo de desperfectos suele presentarse en sanitarios, cisternas, tinacos, tuberías ocultas o llaves con goteo constante. Aunque en muchos casos pasan desapercibidos, pueden mantener un consumo continuo durante días o incluso semanas, lo que termina reflejándose en el recibo.

Como medida preventiva, el organismo recomendó revisar periódicamente las instalaciones hidráulicas del hogar y realizar una prueba sencilla: cerrar todas las llaves y verificar que el medidor permanezca inmóvil. Si el aparato continúa registrando consumo, existe la posibilidad de una fuga que debe ser atendida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de evitar incrementos inesperados en la facturación, Interapas señaló que la reparación oportuna de fugas contribuye al ahorro de agua y permite un mejor control del gasto en

los hogares.