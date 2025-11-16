logo pulso
Función de boxeo en la Arena Potosí deja triunfos, golpes y un lleno total

Espinoza retuvo el título mundial WBO y la afición potosina respondió con un recinto lleno.

Por Redacción

Noviembre 16, 2025 06:11 p.m.
A
La Arena Potosí recibió una de sus noches más intensas con la función encabezada por Rafael "El Divino" Espinoza, quien derrotó a Arnold Khegai y retuvo el campeonato mundial pluma de la WBO ante un público que abarrotó el recinto y metió presión desde el primer campanazo.

El ambiente, la producción y la respuesta de la afición le dieron fuerza a una cartelera que reunió peleas titulares y figuras en ascenso. Entre ellas, destacó el triunfo del potosino Jorge "El Ruso" Ascanio, quien se quedó con el campeonato NABO–NABF súper gallo tras una contienda cerrada frente a José Amaro, que hizo explotar a la grada local.

La función también ofreció duelos de alto nivel, como el choque entre Emiliano "El General" Vargas y Jonathan Montrel por el título Latino WBO súper ligero; la pelea de Lindolfo Delgado ante Gabriel Gollaz, clasificatoria para el título mundial de la IBF; y el enfrentamiento de Richard Torres Jr. contra Tomás Salek por el campeonato NABO–KABF de peso completo.

Con una Arena Potosí llena y peleas que sostuvieron la expectativa, el evento dejó claro que San Luis Potosí está compitiendo por un lugar estable en el circuito de funciones profesionales que buscan afición, espectáculo y sedes que respondan.

