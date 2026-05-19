Futbol dispara la violencia familiar

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que durante eventos deportivos de alta convocatoria, como finales y semifinales de fútbol, se registra un incremento en los casos de violencia familiar, situación que relacionó con el aumento en el consumo de alcohol durante este tipo de reuniones.

En ese contexto, señaló que durante el último mes se contabilizaron alrededor de 30 puestas a disposición ante la Fiscalía por delitos vinculados a violencia.

El funcionario municipal detalló que semanalmente la corporación realiza entre seis y siete detenciones relacionadas con hechos de violencia familiar, mientras que tan solo el pasado fin de semana fueron presentadas cinco personas por señalamientos vinculados a estas conductas.

Villa Gutiérrez explicó que gran parte de los reportes llegan a través de comités vecinales y destacó que estos delitos son perseguidos principalmente a petición de parte, por lo que insistió en la importancia de fomentar la cultura de la denuncia entre las víctimas.

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Indicó que en múltiples ocasiones, al momento de la intervención policial, las personas afectadas deciden no proceder legalmente contra los agresores, por lo que el grupo especializado en atención a violencia de género trabaja en generar conciencia para que se formalicen las denuncias correspondientes. El secretario sostuvo que existe un estudio del área de violencia de género que relaciona los partidos de fútbol con un aumento en las agresiones al interior y exterior de los domicilios, especialmente durante reuniones para observar los encuentros deportivos.

"Hubo partido de fútbol el fin de semana y aunque pareciera broma, sí hay un estudio serio que señala que cuando hay finales o semifinales, el consumo de alcohol incrementa y también la violencia", señaló.