Galindo inicia la rehabilitación de Av. Aeropuerto

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El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación integral de la Avenida Aeropuerto, en la colonia del mismo nombre, con lo que cumple uno de los compromisos asumidos con las familias de la zona norte, que durante años solicitaron la intervención de esta importante vialidad.

La obra contempla la rehabilitación del tramo comprendido entre la avenida Hernán Cortés y la calle Tormenta, en una superficie de 5 mil 120 metros cuadrados de pavimento, además de acciones integrales para mejorar la movilidad y la seguridad vial en una de las avenidas con mayor flujo vehicular, utilizada diariamente por vecinos, transporte público y automovilistas.

Durante el arranque de los trabajos, el Alcalde Enrique Galindo destacó que atender la infraestructura vial de la zona norte representa el cumplimiento de un compromiso con la ciudadanía y una responsabilidad del Gobierno de la Capital para ofrecer calles más seguras, funcionales y en mejores condiciones para quienes las utilizan todos los días.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de San Luis Potosí da respuesta a una demanda histórica de las colonias que rodean la Avenida Aeropuerto y recupera una vialidad estratégica para la conectividad, la movilidad y el desarrollo de la zona norte de la Capital, como parte del programa de rehabilitación de calles y avenidas que se ejecuta en distintos puntos

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