Galindo le gana al PRI de S. Rocha

Una vez que la notificación surta efectos, Enrique Galindo Ceballos recuperará todos sus derechos político-partidistas reconocidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), incluyendo su cargo de consejero político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó el síndico municipal capitalino Víctor Salgado Delgadillo.

Explicó que a pesar de las expulsiones y de que algunos miembros importantes del partido fueron relegados de manera indebida, nunca se ha suspendido el activismo a favor del partido político, porque a él se deben, con independencia de las decisiones que tome el actual dirigencia a ese respecto.

Dijo que de alguna manera, la determinación del tribunal reivindica que el presidente municipal tiene la razón y que no había motivo para su expulsión.

De la notificación tendrán que avisar a las partes, es decir al alcalde y al partido político, agregó el funcionario.

El síndico aseguró que han hecho activismo a favor de su propio partido político a pesar de que han encontrado con una dirigencia estatal muy cerrada.

Por su parte, la regidora Margarita Hernández Fiscal, anunció que se van a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para impugnar las decisiones tomadas desde la presidencia de Sara Rocha.

Dijo confiar en que la sala superior dará la razón a los integrantes del Consejo Político que fueron expulsados y a quienes fueron rezagados de la toma de decisiones en el tricolor.