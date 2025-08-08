Galindo: no hay invitación formal para ir Morena
El alcalde de SLP afirma que seguirá sin afiliación y enfocado en gobernar.
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que no existe una invitación formal para integrarse a Morena y que, por ahora, su prioridad es mantenerse sin afiliación directa a ningún partido político. Subrayó que su enfoque está puesto en la gobernabilidad de su administración municipal.
Durante una entrevista, Galindo recordó que hace más de ocho meses, en un evento celebrado en el Congreso del Estado, recibió una invitación pública de la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez, para sumarse a las filas del partido. Sin embargo, aclaró que desde entonces no ha habido acercamientos ni diálogos oficiales.
"Recordarán que hace ocho meses o un año, precisamente en un evento del Congreso, me invitaron, pero no hay ninguna plática formal. Entonces, hay invitaciones como quien dice ´te invito a participar a algo´, pero nada formal en este momento. La verdad yo me voy a mantener así, quiero seguir gobernando", comentó el edil capitalino.
Galindo reiteró que su principal objetivo es continuar con los trabajos de su administración y adelantó que está concentrado en la preparación de su primer informe de gobierno correspondiente a su segundo periodo como presidente municipal, que se realizará en aproximadamente seis o siete semanas.
En dicho informe, adelantó, presentará resultados de su gestión y posiblemente mayores definiciones sobre su futuro político.
Cabe destacar que recientemente, durante la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Estatal del PAN en San Luis Potosí —acto encabezado por el dirigente nacional Jorge Romero—, Galindo asistió vistiendo indumentaria del partido blanquiazul. No obstante, pese a los gestos de cercanía y su mensaje de respaldo al PAN, el alcalde dejó en claro que no cuenta con afiliación formal a dicho instituto político.
