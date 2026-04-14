Galindo señala a Gámez Macías por "campaña" de supuesta crisis hídrica

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que existe una "campaña" para hacer creer a la población que la ciudad enfrenta una crisis hídrica, y sugirió que detrás de esta narrativa podría estar el diputado del PVEM, Fernando Gámez Macías.

Durante una intervención pública, el edil afirmó que no hay una crisis de agua en la capital, pese a reconocer problemas puntuales en algunas zonas. Indicó que se ha detectado la difusión de información imprecisa e incluso contenido manipulado, como imágenes generadas con inteligencia artificial, que buscan provocar alarma entre la ciudadanía.

En ese contexto, Galindo Ceballos lanzó un señalamiento directo hacia el legislador, quien recientemente anunció que impulsaría un punto de acuerdo en el Congreso sobre el tema del agua. El alcalde consideró que Gámez Macías podría estar vinculado con estas expresiones públicas que, dijo, pretenden instalar la idea de una "supercrisis".

Además, cuestionó su desempeño previo como titular de la Comisión Estatal del Agua, al asegurar que no observó acciones relevantes en favor del abasto durante su gestión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Galindo señala al diputado Gámez Macías por "campaña" de supuesta crisis hídrica en la capital y negó que sea un problema severo.

La nota completa: ??https://t.co/Kyf3hjbtVR pic.twitter.com/WMmOCSOvby — Pulso Online (@pulso_mx) April 14, 2026

El presidente municipal reiteró que actualmente las presas se encuentran con niveles adecuados, los pozos, salvo casos específicos como el de Jacarandas 2, operan con normalidad, y la planta de Los Filtros mantiene su capacidad de procesamiento. No obstante, admitió afectaciones derivadas de fallas en el acueducto de El Realito, particularmente en colonias del sur y poniente de la ciudad, donde se ha reforzado el suministro mediante pipas.

Finalmente, hizo un llamado a la población a no caer en desinformación ni alarmarse, al tiempo que pidió apoyo a los medios de comunicación para difundir información verificada sobre la situación del agua en la capital.