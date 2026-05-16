Gallardo anuncia silencio sobre elecciones 2027
Calificó el tema electoral como trillado y pidió esperar los tiempos políticos oficiales
A reserva que lo cumpla, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que ya no se pronunciará de aquí en adelante, respecto de temas políticos vinculados con las próximas elecciones del 2027.
Así lo anunció al ser cuestionado sobre el reciente pronunciamiento de Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre la inminente candidatura de su esposa y senadora Ruth Miriam González Silva y el rechazo de Morena de coaligarse con dicho instituto político.
En entrevista, el mandatario estatal justificó su decisión de no emitir opiniones mediáticas, porque todavía falta más de un año para el desarrollo de los comicios.
Criticó que se trata tema "muy trillado", pues desde hace más de un año se habla sobre la candidatura a la gubernatura del PVEM y la posibilidad de que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no compita coaligado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por lo tanto, exhortó a esperar los tiempos para que las fuerzas políticas den a conocer sus decisiones con los perfiles que consideren más idóneos, porque "todo cambia de un día para otro".
"De política yo creo que yo ya no voy a hablar de política. Ya es un tema muy trillado", manifestó Gallardo Cardona.
Recula PVEM sobre nepotismo y perfila a Ruth para 2027
Karen Castrejón defendió en redes que la eventual candidatura de la esposa del gobernador no sería nepotismo
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Gallardo anuncia silencio sobre elecciones 2027
Rubén Pacheco
Calificó el tema electoral como trillado y pidió esperar los tiempos políticos oficiales
Autorizan salida anticipada de escolares por inauguración del Mundial
Rubén Pacheco
El partido México vs Sudáfrica será el 11 de junio a las 13 horas en la Ciudad de México
MC plantea cambios en financiamiento y debates en ley electoral
Ana Paula Vázquez
Abrió una plataforma digital para recibir propuestas ciudadanas