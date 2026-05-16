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Gallardo anuncia silencio sobre elecciones 2027

Calificó el tema electoral como trillado y pidió esperar los tiempos políticos oficiales

Por Rubén Pacheco

Mayo 16, 2026 01:18 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Omar Hernández-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Omar Hernández-Pulso

A reserva que lo cumpla, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que ya no se pronunciará de aquí en adelante, respecto de temas políticos vinculados con las próximas elecciones del 2027.

Así lo anunció al ser cuestionado sobre el reciente pronunciamiento de Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre la inminente candidatura de su esposa y senadora Ruth Miriam González Silva y el rechazo de Morena de coaligarse con dicho instituto político.

En entrevista, el mandatario estatal justificó su decisión de no emitir opiniones mediáticas, porque todavía falta más de un año para el desarrollo de los comicios.

Criticó que se trata tema "muy trillado", pues desde hace más de un año se habla sobre la candidatura a la gubernatura del PVEM y la posibilidad de que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no compita coaligado.

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Por lo tanto, exhortó a esperar los tiempos para que las fuerzas políticas den a conocer sus decisiones con los perfiles que consideren más idóneos, porque "todo cambia de un día para otro".

"De política yo creo que yo ya no voy a hablar de política. Ya es un tema muy trillado", manifestó Gallardo Cardona.

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