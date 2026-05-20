Gallardo consolida seguridad en zonas Centro y Altiplano

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, encabezó una reunión con alcaldes de la zonas Altiplano y Centro del Estado en la que estableció nuevas acciones coordinadas para fortalecer sin límites la seguridad pública y consolidar cuerpos policiacos municipales más eficientes, preparados y cercanos a la ciudadanía.

Como parte de los acuerdos alcanzados, el gobernador solicitó a las y los presidentes municipales cumplir con los lineamientos definidos recientemente por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre ellos incrementar en un 25 por ciento el número de elementos en las corporaciones policiacas, con el propósito de reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta en beneficio de las familias de la región.

Asimismo, aseguró que el Consejo Estatal de Seguridad Pública estableció que los 59 municipios del Estado deberán destinar el 20 por ciento de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (Fortamun) 2026 a acciones en materia de seguridad pública, priorizando inversión en patrullas, equipamiento, capacitación y fortalecimiento operativo de las corporaciones locales.

Durante la reunión de trabajo, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó que la paz es una de las prioridades de su administración, por lo que mantiene una estrategia permanente de coordinación entre el Gobierno del Estado, instancias federales como la Sedena y la Guardia Nacional, además de las policías municipales para seguir construyendo un San Luis Potosí más seguro.

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Finalmente, Ricardo Gallardo reafirmó que, en este cambio que se vive y se siente, continuará brindando respaldo a los municipios mediante la entrega de patrullas, equipamiento y estrategias integrales que permitan contar con policías mejor preparadas y con mayor capacidad para proteger la tranquilidad y el bienestar de las familias potosinas en las cuatro regiones del estado.