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Gallardo descarta investigación contra Serrano y acusa golpeteo político

Dice que no tiene problemas legales

Por Rubén Pacheco

Abril 09, 2026 01:43 p.m.
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Gallardo descarta investigación contra Serrano y acusa golpeteo político

Después que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ventiló el caso de presuntas irregularidades del diputado Héctor Serrano Cortés en su paso como secretario de Movilidad en la Ciudad de México, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona afirmó que el congresista no tiene ningún proceso de investigación abierto en la actualidad.

"Hay que decirlo: tiene todos sus temas concluidos; no tiene ningún problema legal, y la verdad, que ha servido para golpear al movimiento de nosotros", sostuvo.

Recriminó que el manejo del asunto es una cuestión política de antaño, cuyo conflicto es impulsado por corrientes perredistas de la Ciudad de México.

En entrevista, reprochó que el tema es utilizado a nivel local para golpear a la administración y al "movimiento gallardista", lo cual consideró normal, porque el Verde Ecologista encabeza las preferencias ciudadanas.

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El mandatario estatal asumió que el PVEM ganará las elecciones en el 2027, por ello, el golpeteo político se mantiene contra el mejor. "Al de abajo quién lo busca o lo molesta", expresó.

"Yo creo que son más golpeteos viejos que, su momento tuvo el diputado cuando fue funcionario. Hay que recordar que la misma gente que está hoy en el gobierno (federal), también estuvieron en el PRD. Sin riñas que vienen de años", remató.

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