Reencuentro de Emiliano y Majo Aguilar causa revuelo

Emiliano y Majo Aguilar tuvieron un reencuentro que el hijo mayor de Pepe presumió en sus redes sociales, ambos integrantes de la dinastía Aguilar están distanciados con parte de la familia, como Pepe y Ángela.

A través de Instagram, Emiliano, quien ya había mostrado agrado y cariño por su prima Majo, compartió unas fotos junto a ella en la que aparecen sonrientes y disfrutando de un trago.

"Tanto tiempo sin vernos, te quiero un chingo prima Majo Aguilar, aquí ando a la orden", escribió el cantante de rap, quien desde hace años está distanciado de su padre y de sus hermanos.

Ni Emiliano ni Majo fueron invitados a la boda de Ángela con Christian Nodal en 2024, y aunque Pepe ha dicho que su hijo es quien no le habla, Emiliano ha dicho que las diferencias entre ellos vienen de años atrás.

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Y aunque Majo siempre evita hablar con la prensa sobre su prima Ángela, sí dijo que estaba distanciada con ellos, más no peleados, y ha externado que los quiere y que siempre van a ser familia.

La foto de Emiliano con Majo desató decenas de reacciones en redes, muchos apuntan que son los "únicos de los Aguilar que caen bien", y los animaron a un dueto musical.

"Ella si vale la pena presumir saludos son los mejores". "Los únicos Aguilar q caen bien". "Mucho amor a esta foto gente, gusto verlos juntos". "Nunca podemos subestimar, Ángela siempre dijo que Majo no canta y canta precioso y la gente la ama, de Emiliano se han expresado horrible independientemente de creencias y formas de ser es un chico increíble", se lee.

La familia Aguilar, conocida como la "Dinastía Aguilar", es una de las familias más emblemáticas de la música regional mexicana. Se divide principalmente en tres generaciones:

Primera Generación: Los Fundadores

* Antonio Aguilar: Legendario cantante y actor, conocido como "El Charro de México".

* Flor Silvestre: Destacada cantante y actriz de la Época de Oro del cine mexicano y esposa de Antonio.

Segunda Generación: Los Hijos

* Pepe Aguilar: El integrante más mediático actualmente, reconocido cantante y productor.

* Antonio Aguilar Jr.: También cantante y actor, dedicado a mantener el legado de su padre.

* Dalia Inés, Francisco y Marcela Rubiales: Hijos de Flor Silvestre de matrimonios previos; Dalia y Marcela también han incursionado en el espectáculo.

Tercera Generación: Los Nietos

Hijos de Pepe Aguilar:

* Ángela Aguilar: Exitosa cantante solista de regional mexicano.

* Leonardo Aguilar: Cantante de música ranchera y compositor.

* Aneliz Aguilar: Influencer y dedicada a la moda; no se dedica al canto.

* Emiliano Aguilar: El hijo mayor, dedicado al género del rap y la música urbana.

Hijas de Antonio Aguilar Jr.:

* Majo Aguilar: Reconocida cantante y compositora de música ranchera.

* Susana Aguilar: Se mantiene fuera del medio artístico.