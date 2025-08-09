logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo inaugura la Fenapo 2025

El gobernador promete diversión y entretenimiento a las y los potosinos

Por Redacción

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Ricardo Gallardo en la inauguración

Ricardo Gallardo en la inauguración

Entre música de banda, confeti y un ambiente festivo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo), que ofrecerá espectáculos, exposiciones y gastronomía de las cuatro regiones del estado.

La edición de este año contará con artistas internacionales como Marilyn MansonEnrique IglesiasDon Omar y DJ Tiësto, además de Banda MSLos Tigres del NorteGrupo FronteraBroncoBelindaLa Arrolladora y más. El acceso, los juegos mecánicos y el estacionamiento serán gratuitos.

Feria Nacional Potosina 2025 arrancó

Gallardo, acompañado de su esposa, la senadora Ruth González Silva, del gobernador de Zacatecas, David Monreal, y de autoridades de los tres niveles de gobierno, cortó el listón inaugural y recorrió las instalaciones junto a comerciantes, visitantes y familias que aprovecharon para tomarse fotografías.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Este evento está hecho para las familias potosinas y para nuestros visitantes, para que disfruten el verano con la mejor gastronomía, la mejor música en vivo y lo mejor, totalmente gratuita”, afirmó el mandatario estatal.

La Fenapo se llevará a cabo del 8 al 31 de agosto y tendrá como invitados especiales a los estados de Zacatecas y Tamaulipas.

Te puede interesar: Desmantelan “cárteles inmobiliarios”: detenidos por extorsión y fraude

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos | Siguen derrumbes en céntricos inmuebles
Fotos | Siguen derrumbes en céntricos inmuebles

Fotos | Siguen derrumbes en céntricos inmuebles

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

Ayer se reportaron colapsos en bardas de un predio y una escuela

Documentan 549 casos de abuso vs. menores
Documentan 549 casos de abuso vs. menores

Documentan 549 casos de abuso vs. menores

SLP

Samuel Moreno

En 6 años, sólo dos casos han sido judicializados y uno ha llegado a sentencia

Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional
Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional

Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional

SLP

Rolando Morales

Cae fuerte granizada en parques industriales
Cae fuerte granizada en parques industriales

Cae fuerte granizada en parques industriales

SLP

Martín Rodríguez