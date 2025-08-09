Gallardo inaugura la Fenapo 2025

Entre música de banda, confeti y un ambiente festivo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo), que ofrecerá espectáculos, exposiciones y gastronomía de las cuatro regiones del estado.

La edición de este año contará con artistas internacionales como Marilyn Manson, Enrique Iglesias, Don Omar y DJ Tiësto, además de Banda MS, Los Tigres del Norte, Grupo Frontera, Bronco, Belinda, La Arrolladora y más. El acceso, los juegos mecánicos y el estacionamiento serán gratuitos.

Feria Nacional Potosina 2025 arrancó

Gallardo, acompañado de su esposa, la senadora Ruth González Silva, del gobernador de Zacatecas, David Monreal, y de autoridades de los tres niveles de gobierno, cortó el listón inaugural y recorrió las instalaciones junto a comerciantes, visitantes y familias que aprovecharon para tomarse fotografías.

“Este evento está hecho para las familias potosinas y para nuestros visitantes, para que disfruten el verano con la mejor gastronomía, la mejor música en vivo y lo mejor, totalmente gratuita”, afirmó el mandatario estatal.

La Fenapo se llevará a cabo del 8 al 31 de agosto y tendrá como invitados especiales a los estados de Zacatecas y Tamaulipas.

