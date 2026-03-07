logo pulso
Gallardo: tren de pasajeros tendría seis estaciones en SLP

Proyecto federal prevé paradas en seis municipios.

Por Pulso Online

Marzo 07, 2026 04:05 p.m.
A
SAN LUIS POTOSÍ.– El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que el proyecto nacional de tren de pasajeros impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contempla al menos seis estaciones en San Luis Potosí.

El mandatario estatal señaló que, de acuerdo con la planeación preliminar, las estaciones estarían ubicadas en Villa de Reyes, San Luis Potosí capital, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, y agregó que también se analiza la posibilidad de una séptima estación en Santa María del Río.

Tren de pasajeros llegaría a Catorce.

Según explicó, el proyecto forma parte de la estrategia federal para recuperar el transporte ferroviario de pasajeros y conectar distintas regiones del país.

Gallardo indicó que la instalación de estaciones en esos municipios podría impulsar el turismo y la actividad económica en las zonas por donde pasará la ruta.

El gobernador añadió que este proyecto ferroviario podría complementarse con obras carreteras en desarrollo en la entidad, como las autopistas San Luis Potosí–Matehuala–Doctor Arroyo y San Luis Potosí–Querétaro, que —dijo— contribuirían a mejorar la conectividad regional.

