Garantiza gobierno respeto a manifestaciones del 2 de octubre

Ante la convocatoria de estudiantes universitarios para realizar manifestaciones mañana 2 de octubre, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, aseguró que no habrá ningún operativo de seguridad, pues esta administración no impide la libertad de expresión.

Torres Sánchez exteriorizó que todas las expresiones deben de realizarse, porque son equilibrios a las decisiones del Poder y "en una democracia deben de tolerarse", afirmó.

"El espíritu, la indicación y la idea de este gobierno por instrucciones del gobernador, pues es permitir la libertad de expresión en todas sus formas, con la única limitarte de no afectar el derecho de terceros y no generar actos de vandalismo", asumió.

En entrevista, reiteró que el Gobierno del Estado mantiene comunicación con la casa de estudios potosina, a fin de resolver el adeudo mediante diversos ajustes en la Secretaría de Finanzas (Sefin).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Pronto vamos a volver a tener una reunión. Yo lo único que te quiero decir y asegurar, es que, pues el hecho de que se ha venido socializando o se ha venido divulgando que corre riesgo la Universidad Autónoma de no funcionar por el tema presupuestal, pues eso no va a existir. Eso no existe", remató.