Gobierno adjudica 78% de los contratos
La entidad licitó públicamente apenas el 7% de todos sus contratos de 2024
El 78 por ciento de los contratos celebrados o realizados por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí con personas proveedoras y/o contratistas en 2024, se concretaron a través de adjudicación directa.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025, el año pasado la administración estatal encabezada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona celebró 2 mil 443 contratos.
El reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), precisó que mil 904 se lograron concertar por adjudicación directa, es decir, el 78 por ciento; 341 por invitación a cuando menos tres personas o invitación restringida, equivalente al 14 por ciento.
A su vez, 170 fueron por licitación pública, de los cuales 146 estatal, regional o local y 24 licitación publica nacional.
En suma, representó apenas el 7 por ciento.
El Inegi complementó que los 2 mil 443 contratos implicaron una erogación de 5 mil 302 millones 757 mil 734 pesos, de cuyo monto el 49.1 por ciento correspondió a licitación pública estatal, regional o local.
En tanto, reveló que por adjudicación directa significó el 27.8 por ciento de las inversiones aplicadas por el gobierno estatal. El 16.6 por ciento mediante invitación a cuando menos tres personas o invitación restringida.
Para llevar a cabo la adjudicación se deberá contar con un mínimo de dos propuestas económicas solventes. De no existir éstas, el procedimiento se declarará desierto, quedando obligada el área administrativa a iniciar un nuevo procedimiento, precisa el articulo 42, fracción cuarta de la Ley de Adquisiciones del Estado.
Acero de obra pública deberá ser potosino
La medida busca fortalecer el empleo y contrarrestar aranceles al acero.
