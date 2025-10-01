logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno apoyará a familiares de potosino ultimado en EU: RGC

Lamentó las agresiones de las que son víctimas los paisanos

Por Rubén Pacheco

Octubre 01, 2025 12:31 p.m.
A
Ricardo Gallardo / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo / Foto: Alberto Martínez-Pulso

El Instituto Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado, se encuentra en proceso de comunicarse con la familia Miguel Ángel García Hernández de 32 años, migrante potosino asesinado recientemente en Estados Unidos, durante un ataque armado en la Oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés)

Así lo informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien refirió que la administración estatal le brindará todo el apoyo necesario a los familiares, y estará al pendiente de cualquier llamado de las autoridades federales en caso de requerir mayor colaboración.

Previo a la inauguración de un programa de salud en la colonia Garita de Jalisco, lamentó las agresiones de las que son víctimas los paisanos mexicanos, y que en esta ocasión terminó por costarle la vida  un ciudadano originario de San Luis Potosí.

El mandatario estatal exteriorizó que la gestión del presidente estadounidense de Donald Trump será complicado para México, pues buscará impulsar la expulsión de migrantes conacioanales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque en días anteriores el IMEI reportó la repatriación de territorio estadounidense de alrededor de 200 potosinos en lo que va del 2025, el gobernador aseguró que San Luis Potosí no ha tenido deportaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Retiran diputados dictamen sobre paridad de género en la UASLP
Retiran diputados dictamen sobre paridad de género en la UASLP

Retiran diputados dictamen sobre paridad de género en la UASLP

SLP

Leonel Mora

Reconoce Rubén Guajardo que la reforma podría generar litigios entre el Legislativo y la casa de estudios

Gobierno apoyará a familiares de potosino ultimado en EU: RGC
Gobierno apoyará a familiares de potosino ultimado en EU: RGC

Gobierno apoyará a familiares de potosino ultimado en EU: RGC

SLP

Rubén Pacheco

Lamentó las agresiones de las que son víctimas los paisanos

Evita Galindo hablar sobre futuro de alianza PRI, PAN y PRD
Evita Galindo hablar sobre futuro de alianza PRI, PAN y PRD

Evita Galindo hablar sobre futuro de alianza PRI, PAN y PRD

SLP

Rolando Morales

El edil puntualizó que los acuerdos sobre alianzas partidistas suelen tomarse incluso semanas o días antes de los comicios

Estudiantes de la UASLP defienden su derecho a manifestarse vs. gobierno
Estudiantes de la UASLP defienden su derecho a manifestarse vs. gobierno

Estudiantes de la UASLP defienden su derecho a manifestarse vs. gobierno

SLP

Rolando Morales

Esto, luego de que la casa de estudios se deslindó de las manifestaciones convocadas