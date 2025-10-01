Gobierno apoyará a familiares de potosino ultimado en EU: RGC
Lamentó las agresiones de las que son víctimas los paisanos
El Instituto Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado, se encuentra en proceso de comunicarse con la familia Miguel Ángel García Hernández de 32 años, migrante potosino asesinado recientemente en Estados Unidos, durante un ataque armado en la Oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés)
Así lo informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien refirió que la administración estatal le brindará todo el apoyo necesario a los familiares, y estará al pendiente de cualquier llamado de las autoridades federales en caso de requerir mayor colaboración.
Previo a la inauguración de un programa de salud en la colonia Garita de Jalisco, lamentó las agresiones de las que son víctimas los paisanos mexicanos, y que en esta ocasión terminó por costarle la vida un ciudadano originario de San Luis Potosí.
El mandatario estatal exteriorizó que la gestión del presidente estadounidense de Donald Trump será complicado para México, pues buscará impulsar la expulsión de migrantes conacioanales.
Aunque en días anteriores el IMEI reportó la repatriación de territorio estadounidense de alrededor de 200 potosinos en lo que va del 2025, el gobernador aseguró que San Luis Potosí no ha tenido deportaciones.
