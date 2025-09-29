logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Fotogalería

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video | "No es tiempo de campañas", dice Gallardo a los "adelantados"

Esto, ante los recientes "destapes" para la gubernatura en 2027

Por Rubén Pacheco

Septiembre 29, 2025 11:16 a.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Omar Hernández-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Omar Hernández-Pulso

"Todos, todos se pueden destapar, pero la carrera aún está muy larga", declaró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, sobre recientes "destapes" de candidaturas a la gubernatura en las elecciones del 2027.

La semana pasada la senadora del PVEM, Ruth Miriam González Silva, declaró que, si el pueblo lo demanda, buscará la candidatura a la gubernatura. En tanto, el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos también manifestó su deseo de aspirar a la misma postulación.

Previo a estar presente en el primer informe de Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dijo que su administración no se distraerá en impulsar candidaturas o campañas políticas. 

El mandatario estatal expuso que la actualidad no es tiempo para pretensiones políticas, sino continuar con el trabajo y desempeño gubernamental demandado por la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de alegar que no son los tiempos para promover tales aspiraciones, consideró que la ciudadanía no busca que ahora se generen "grillas", sino acciones y trabajo visible de los gobernantes.

"No es momento de estar pensando en candidaturas o pensando en campañas, que es lo que todo mundo está distraído en este momento. No nos vamos  a distraer en hacer campañas en este momento. Vamos a seguir gobernando y trabajando por la gente", concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | No es tiempo de campañas, dice Gallardo a los adelantados
Video | No es tiempo de campañas, dice Gallardo a los adelantados

Video | "No es tiempo de campañas", dice Gallardo a los "adelantados"

SLP

Rubén Pacheco

Esto, ante los recientes "destapes" para la gubernatura en 2027

Hasta 50 atenciones diarias en Centro de Salud Mental
Hasta 50 atenciones diarias en Centro de Salud Mental

Hasta 50 atenciones diarias en Centro de Salud Mental

SLP

Rolando Morales

Entre los padecimientos más frecuentes, se encuentran ansiedad y depresión

En SLP, Foro Nacional para Prevención del Maltrato Animal
En SLP, Foro Nacional para Prevención del Maltrato Animal

En SLP, Foro Nacional para Prevención del Maltrato Animal

SLP

Redacción

El evento se realizará los días 16 y 17 de octubre en la Universidad Politécnica

Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP
Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP

Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP

SLP

Redacción

Prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento