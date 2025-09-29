Video | "No es tiempo de campañas", dice Gallardo a los "adelantados"

"Todos, todos se pueden destapar, pero la carrera aún está muy larga", declaró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, sobre recientes "destapes" de candidaturas a la gubernatura en las elecciones del 2027.

La semana pasada la senadora del PVEM, Ruth Miriam González Silva, declaró que, si el pueblo lo demanda, buscará la candidatura a la gubernatura. En tanto, el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos también manifestó su deseo de aspirar a la misma postulación.

Previo a estar presente en el primer informe de Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dijo que su administración no se distraerá en impulsar candidaturas o campañas políticas.

El mandatario estatal expuso que la actualidad no es tiempo para pretensiones políticas, sino continuar con el trabajo y desempeño gubernamental demandado por la población.

Además de alegar que no son los tiempos para promover tales aspiraciones, consideró que la ciudadanía no busca que ahora se generen "grillas", sino acciones y trabajo visible de los gobernantes.

"No es momento de estar pensando en candidaturas o pensando en campañas, que es lo que todo mundo está distraído en este momento. No nos vamos a distraer en hacer campañas en este momento. Vamos a seguir gobernando y trabajando por la gente", concluyó.