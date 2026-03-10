Gobierno de San Nicolás T.debe atender falta de agua

El proyecto hidráulico para garantizar el abasto de agua en la comunidad de Puerto La Descubridora, del municipio de San Nicolás Tolentino, corresponde a ser atendido en primera instancia, por el propio Ayuntamiento, de acuerdo con las atribuciones que la legislación en materia de servicios públicos municipales establece, advirtió el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Pascual Martínez Sánchez.

Una vez que conoció la carta enviada por el presidente del Consejo Hídrico Estatal Jonathan Quintero García, el funcionario consideró necesario aclarar las atribuciones de cada cual en el proyecto hidráulico de San Nicolás Tolentino y aseguró que hay disposición de coordinación técnica.

El titular de la CEA precisó que los municipios son los responsables directos de la prestación de los servicios de agua potable, por lo que corresponde al gobierno municipal desarrollar y presentar el proyecto técnico correspondiente para atender el abastecimiento de agua en la comunidad señalada.

Añadió que la dependencia estatal reiteró su disposición de brindar asesoría técnica y acompañamiento institucional para evaluar la viabilidad del proyecto. Detalló que este acompañamiento puede realizarse a través del Consejo Técnico Consultivo del Agua, instancia especializada que per

