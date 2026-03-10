logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Fotogalería

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno de San Nicolás T.debe atender falta de agua

Por Martín Rodríguez

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A

El proyecto hidráulico para garantizar el abasto de agua en la comunidad de Puerto La Descubridora, del municipio de San Nicolás Tolentino, corresponde a ser atendido en primera instancia, por el propio Ayuntamiento, de acuerdo con las atribuciones que la legislación en materia de servicios públicos municipales establece, advirtió el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Pascual Martínez Sánchez.

Una vez que conoció la carta enviada por el presidente del Consejo Hídrico Estatal Jonathan Quintero García, el funcionario consideró necesario aclarar las atribuciones de cada cual en el proyecto hidráulico de San Nicolás Tolentino y aseguró que hay disposición de coordinación técnica.

El titular de la CEA precisó que los municipios son los responsables directos de la prestación de los servicios de agua potable, por lo que corresponde al gobierno municipal desarrollar y presentar el proyecto técnico correspondiente para atender el abastecimiento de agua en la comunidad señalada.

Añadió que la dependencia estatal reiteró su disposición de brindar asesoría técnica y acompañamiento institucional para evaluar la viabilidad del proyecto. Detalló que este acompañamiento puede realizarse a través del Consejo Técnico Consultivo del Agua, instancia especializada que per

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé
    Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé

    Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé

    SLP

    Martín Rodríguez

    El concierto de Miguel Bosé será el 28 de marzo en Plaza de los Fundadores.

    Actividades por el 8M en centros penitenciarios de SLP
    Actividades por el 8M en centros penitenciarios de SLP

    Actividades por el 8M en centros penitenciarios de SLP

    SLP

    Redacción

    Talleres y pláticas en penales del estado.

    Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí
    Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí

    Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí

    SLP

    Redacción

    Iniciativa busca eliminar estereotipos de género.

    Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+
    Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+

    Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+

    SLP

    Redacción

    Frinne Azuara dice que busca impulsar acciones afirmativas.