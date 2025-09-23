logo pulso
Gobierno de SLP afirma que el estado está entre los más seguros del país

La dependencia presumió una baja en homicidios dolosos y nuevas inversiones en equipo de seguridad.

Por Redacción

Septiembre 23, 2025 12:21 p.m.
A
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) presumió que San Luis Potosí se encuentra entre las cinco entidades más seguras del país, de acuerdo con cifras oficiales y mediciones externas como el índice de violencia y pacificación de México Evalúa.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, aseguró en un comunicado que los resultados se deben al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno dentro del Plan Integral de Seguridad.

Como parte de los avances, la SSPCE destacó una inversión de 600 millones de pesos en equipo, que incluyó 166 patrullas distribuidas en 31 municipios, además de 35 arcos lectores y un helicóptero adquirido este año. También mencionó la cobertura de un seguro de vida de un millón de pesos para policías caídos en cumplimiento del deber y la instalación de seis nuevas compañías de la Guardia Nacional en la entidad.

De acuerdo con Juárez Hernández, julio fue el mes con menor incidencia delictiva en 2025, con reducciones en homicidios dolosos, fraudes y daños a la propiedad. Además, de septiembre de 2024 a agosto de 2025, afirmó que se alcanzó una “reducción histórica” en homicidios, colocando al estado en el segundo lugar nacional en este rubro.

La SSPCE añadió que, según el estudio de México Evalúa, San Luis Potosí se ubicó dentro de los 10 estados con menor violencia letal en lo que va del año, por debajo del promedio nacional y con tendencia a la baja.

