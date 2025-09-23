Pensión del Bienestar: ¿Quiénes reciben depósito este martes?

Durante todo septiembre se ha realizado la dispersión de pagos de la Pensión del Bienestar, una serie de apoyos económicos que fueron implementados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este tipo de pagos se realizan de forma bimestral, permitiendo que millones de personas dispongan de un dinero extra seis veces al año, este depósito corresponde al quinto pago, los meses de septiembre-octubre.

Esta semana será la última de depósitos, la dispersión de pagos comenzó el 1 de septiembre y terminará el jueves 25. De acuerdo con el calendario Pensión del Bienestar, a tan sólo tres días de que se termine la dispersión de pagos, hoy martes 23 corresponde el turno a la letra "S".

-----¿Qué monto recibe el programa de Adultos Mayores?

Para las personas de la tercera edad, que tengan 65 años o más, vivan en el país y cuenten con la nacionalidad mexicana, se les brindará un depósito de 6,200 pesos.

-----¿Es el único programa que tendrá depósito?

No, de acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, durante todo el mes se hizo la dispersión de diferentes programas sociales, a continuación te decimos cuáles son y el monto de cada uno:

Mujeres Bienestar: El monto a depositar es de 3,000 pesos.

Pensión Personas con Discapacidad: la cantidad a depositar será de 3,200 pesos.

Programa Hijos de Madres Trabajadoras: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,270 pesos.

¿Cómo cobrar la Pensión del Bienestar?

Es muy sencillo hacer el retiro de tu ayuda económica, estas son las opciones:

Con el plástico en algunas tiendas departamentales o en diferentes cajeros automáticos, ojo, se te cobrará comisión.

En los Módulos del Bienestar, tanto en ventanilla como en los cajeros, sin ningún tipo de cargo o comisión.