Gobierno reubica oficinas estatales para ahorro

Como parte de las medidas de austeridad, recientemente se reubicaron oficinas de dependencias estatales en la capital potosina, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Recordó que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental se ubicaba en la avenida Juan de Oñate 745, en la colonia Jardín, y ahora está domiciliada en Plaza Muñoz, en la avenida Muñoz número 650, en la colonia Manuel J. Othón.

Añadió que, en dicha ubicación también se encuentra la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Complementó que la Dirección de Desarrollo Humano de Oficialía Mayor estaba en la calle General Ignacio Martínez 1235A_402, Las Garzas, y se optó por concentrarla en las oficinas localizadas en la calle de Comonfort.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Exteriorizó que las medidas de reubicación forman parte de los ahorros administrativos referentes al pago de rentas, cuyos montos eran muy elevados.

"La idea es optimizar los recursos para que ese dinero pueda ser reflejado en obras y acciones, como lo hace el señor gobernador", concluyó.

Complementó que hasta el momento no se tienen previstas más modificaciones de dependencias estatales. En el caso de la Secretaría de Cultura (Secult), precisó que el edificio es propiedad del Gobierno del Estado.