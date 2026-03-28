logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Fotogalería

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno reubica oficinas estatales para ahorro

La Secretaría de Ecología y la SCT ahora comparten sede

Por Rubén Pacheco

Marzo 28, 2026 10:22 a.m.
A
Noé Lara Enríquez / Foto: Pulso

Noé Lara Enríquez / Foto: Pulso

Como parte de las medidas de austeridad, recientemente se reubicaron oficinas de dependencias estatales en la capital potosina, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. 

Recordó que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental se ubicaba en la avenida Juan de Oñate 745, en la colonia Jardín, y ahora está domiciliada en Plaza Muñoz, en la avenida Muñoz número 650, en la colonia Manuel J. Othón.

Añadió que, en dicha ubicación también se encuentra la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Complementó que la Dirección de Desarrollo Humano de Oficialía Mayor estaba en la calle General Ignacio Martínez 1235A_402, Las Garzas, y se optó por concentrarla en las oficinas localizadas en la calle de Comonfort.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Exteriorizó que las medidas de reubicación forman parte de los ahorros administrativos referentes al pago de rentas, cuyos montos eran muy elevados.

"La idea es optimizar los recursos para que ese dinero pueda ser reflejado en obras y acciones, como lo hace el señor gobernador", concluyó.

Complementó que hasta el momento no se tienen previstas más modificaciones de dependencias estatales. En el caso de la Secretaría de Cultura (Secult), precisó que el edificio es propiedad del Gobierno del Estado.

LEA TAMBIÉN

STPS, Segam, Seduvop y OM se mudan en febrero a La Pila

La inversión implicará un monto de más de 5 millones de pesos, estimó Noé Lara Enríquez

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Respaldo a Ruth González enfrenta al PT de SLP
Respaldo a Ruth González enfrenta al PT de SLP

Respaldo a Ruth González enfrenta al PT de SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

La dirigencia estatal del PT aclara que no hay candidatura definida ni postura oficial

Gobierno reubica oficinas estatales para ahorro
Gobierno reubica oficinas estatales para ahorro

Gobierno reubica oficinas estatales para ahorro

SLP

Rubén Pacheco

La Secretaría de Ecología y la SCT ahora comparten sede

¿Qué puedes hacer durante Semana Santa en SLP?
¿Qué puedes hacer durante Semana Santa en SLP?

¿Qué puedes hacer durante Semana Santa en SLP?

SLP

El Universal

Checa la guía de lugares y actividades en territorio potosino

Vientos alcanzarían 60km/h este sábado, alerta CEPC
Vientos alcanzarían 60km/h este sábado, alerta CEPC

Vientos alcanzarían 60km/h este sábado, alerta CEPC

SLP

Pulso Online

También se prevé descenso de temperaturas, como parte del frente frío 42