Gobierno ve respaldo industrial tras anuncio de GM
El Ejecutivo estatal sostuvo que la inversión de la armadora fortalece la cadena automotriz y el empleo
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí fijó postura tras el anuncio de inversión de General Motors México, al señalar que el proyecto confirma la confianza de la industria automotriz en el país y en entidades con vocación manufacturera como la potosina.
A través de un comunicado, la administración estatal indicó que la inversión cercana a mil millones de dólares, anunciada por la armadora para fortalecer sus operaciones en México, refrenda el posicionamiento de San Luis Potosí dentro del sector automotriz, donde la empresa mantiene una presencia estratégica.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, afirmó que este tipo de proyectos son resultado del entorno industrial y de las condiciones para la operación de empresas manufactureras en el estado.
De acuerdo con el comunicado, el gobierno estatal sostuvo que la permanencia y expansión de General Motors impactan en la cadena productiva regional y en el empleo formal, además de mantener a San Luis Potosí como un destino competitivo para la inversión nacional e internacional.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
GM anuncia millonaria inversión en manufactura de autos en México
GM destinará mil millones de dólares en los próximos 2 años para fortalecer su presencia en la industria automotriz mexicana.
La postura oficial se da luego de que la empresa reportara que, al cierre de 2025, comercializó más de 198 mil unidadesen el país y alcanzó una participación de mercado superior al 12 por ciento a nivel nacional.
no te pierdas estas noticias
Gobierno ve respaldo industrial tras anuncio de GM
Redacción
El Ejecutivo estatal sostuvo que la inversión de la armadora fortalece la cadena automotriz y el empleo
Avanza federalización de nómina de Telesecundarias: SEGE
Samuel Moreno
El funcionario explicó que el proceso se desarrolla con la gestión directa del Ejecutivo Estatal
Tapón de basura causó brote de aguas negras en glorieta Bocanegra
Rolando Morales
Las cuadrillas municipales ya realizaron labores de limpieza y desazolve