Gráfico: SLP, en "Top 10" por casos de acoso sexual

La consultora TResearch dio a conocer las cifras sobre las denuncias por acoso sexual en México, durante el actual sexenio de Claudia Sheinbuam.

Las entidades más afectadas son el Estado de México con mil 708 casos; la Ciudad de México, reporta 970 casos y Nuevo León, 489. Estas tres entidades concentran el 46% de todas las denuncias en el país, que son 6 mil 832.

San Luis Potosí se ubica en el lugar número 10, con 200 asuntos investigados y registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En contraste, Aguascalientes y Tabasco no reportan ningún caso, hasta julio de 2025.