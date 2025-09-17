logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gráfico: SLP, en "Top 10" por casos de acoso sexual

En lo que va del sexenio, se han registrado 6 mil 832 eventos en todo el país: TResearch

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 17, 2025 12:56 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

La consultora TResearch dio a conocer las cifras sobre las denuncias por acoso sexual en México, durante el actual sexenio de Claudia Sheinbuam.

Las entidades más afectadas son el Estado de México con mil 708 casos; la Ciudad de México, reporta 970 casos y Nuevo León, 489. Estas tres entidades concentran el 46% de todas las denuncias en el país, que son 6 mil 832.

San Luis Potosí se ubica en el lugar número 10, con 200 asuntos investigados y registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En contraste, Aguascalientes y Tabasco no reportan ningún caso, hasta julio de 2025.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gráfico: SLP, en Top 10 por casos de acoso sexual
Gráfico: SLP, en Top 10 por casos de acoso sexual

Gráfico: SLP, en "Top 10" por casos de acoso sexual

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

En lo que va del sexenio, se han registrado 6 mil 832 eventos en todo el país: TResearch

10 accidentes y 3 traslados médicos dejan festejos en Soledad
10 accidentes y 3 traslados médicos dejan festejos en Soledad

10 accidentes y 3 traslados médicos dejan festejos en Soledad

SLP

Flor Martínez

Los incidentes no generaron consecuencias mayores, informan

Video | Niega Galindo acercamiento con Morena
Video | Niega Galindo acercamiento con Morena

Video | Niega Galindo acercamiento con Morena

SLP

Rolando Morales

"Mi presidente del Verde lo ve todo partidista", dijo el alcalde

Interapas inicia desfogue controlado de la presa San José
Interapas inicia desfogue controlado de la presa San José

Interapas inicia desfogue controlado de la presa San José

SLP

Redacción

El agua se libera hacia el Río Santiago bajo supervisión de Conagua y autoridades municipales