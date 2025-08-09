logo pulso
Granizada afecta parques industriales y provoca varamientos en Zona Industrial

Por Martín Rodríguez

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
Una fuerte granizada, acompañada de lluvia durante aproximadamente 40 minutos, afectó las avenidas principales de los parques industriales World Trade Center y Tres Naciones, así como zonas aledañas al sur de la capital potosina.

De acuerdo con Protección Civil Municipal y Estatal, en la Zona Industrial varios vehículos quedaron varados luego de que sus conductores intentaran circular por vialidades con agua acumulada, sin medir la altura.

El granizo provocó daños en algunos automóviles, principalmente en la carrocería, y en áreas de parques industriales privados el agua ingresó a estacionamientos de fábricas, aunque no pasó a mayores.

Hasta ahora, el único saldo son fallas mecánicas en los vehículos afectados; no se reportan personas lesionadas.

La lluvia alcanzó de forma parcial algunas zonas del sur de la ciudad y tocó levemente áreas cercanas a la Feria Nacional Potosina, donde solo se registró piso húmedo sin afectaciones.

