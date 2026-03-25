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GUA desmiente a Galindo: estudio sí está vigente

Académicos sostienen que mediciones son de 2024 a la fecha

Por Redacción

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
GUA desmiente a Galindo: estudio sí está vigente

Luego de que el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos pusiera en duda la actualidad del estudio del Grupo Universitario del Agua (GUA) sobre la contaminación de pozos en la Zona Metropolitana, esa instancia académica aseveró que el documento es "totalmente vigente".

El documento advierte que el 13% de los pozos que extraen agua del acuífero presentan diversos grados de contaminación, lo que el edil desestimó ayer, señalando que el líquido cumple con los estándares para consumo humano.

Adicionalmente, aseveró que los datos del documento podrían datar de 2007, por lo que consideró necesario actualizarlo.  

Más tarde, el GUA emitió un comunicado en el que señaló que los datos fueron recabados entre 2024 "hasta el día de hoy".

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La información es vigente, señaló el GUA, y los resultados no son estáticos.

Añadió que se basó en metodología sólida, aplicada por "investigadores de gran trayectoria". El grupo, insistió, no presenta "interpretaciones aisladas, sino evidencia técnica".

La instancia dijo recibir con apertura el interés de la alcaldía por el estudio e invitaron a los tres órdenes de gobierno a trabajar conjuntamente para hallar una solución al problema.

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