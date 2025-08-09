logo pulso
"Güero", el perrito guardián de Alcaldía de Soledad

Llegó herido y tembloroso; hoy es cuidado y protegido por empleados municipales.

Por Flor Martínez

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
"El Güero" frente a la presidencia

"El Güero" frente a la presidencia

Hace aproximadamente ocho meses, un perro herido y tembloroso llegó a las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Soledad. Desde entonces, "El Güero" se convirtió en parte del lugar, cuidado con cariño por los empleados municipales.

Araceli, trabajadora de Tesorería Municipal, recuerda que el animal apareció solo, con el cuello marcado, probablemente por haber estado amarrado. En su intento por escapar, fue atacado por otros perros, hasta llegar al edificio en malas condiciones.

"Venía flaquísimo y temblando, pero no es nada agresivo, se dejó curar. Como andaba en la calle, se iba y regresaba, pero una vez llegó casi muriéndose, porque lo volvieron a aporrear otros perros", relató.

Los empleados lo recibieron, le quitaron el mecate y comenzaron a curarlo. Con apoyo del Ambudogveterinarios le dieron atención médica. Más tarde, fue alimentado con croquetas e incluso tamales. En temporada de frío sufrió tos, por lo que recibió tratamiento gracias a una veterinaria hija de una trabajadora.

"El Güero" fue bañadodesparasitadovacunado y medicado diariamente. Aunque conserva la costumbre de seguir autos y motocicletas, no es agresivo y suele permanecer en la entrada del Palacio Municipal. Cuando llueve, los empleados lo resguardan.

"Es como nuestro guardia honorario. Si aquí van a correr a alguien, va a ser a todos antes que a él", bromean.

Aunque duerme en la calle, ha encontrado en la Presidencia de Soledad una familia que lo cuida y lo protege.

