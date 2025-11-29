Habilitan Julián de los Reyes para los peatones

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que habilitó el paso seguro peatonal en Julián de los Reyes, mientras avanzan los últimos detalles como parte del programa Vialidades Potosinas 2.0.

El área de Obras Públicas precisó que se priorizó esta apertura anticipada para que se pueda disfrutar la temporada de diciembre sin interrupciones.

"La obra principal ya concluyó y este fin de semana continuarán lavados del nuevo concreto hidráulico para su consolidación. Muy pronto se informará la apertura vehicular", señalaron.

