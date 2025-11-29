Habilitan Julián de los Reyes para los peatones
Se priorizó esta apertura anticipada por la temporada de diciembre
El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que habilitó el paso seguro peatonal en Julián de los Reyes, mientras avanzan los últimos detalles como parte del programa Vialidades Potosinas 2.0.
El área de Obras Públicas precisó que se priorizó esta apertura anticipada para que se pueda disfrutar la temporada de diciembre sin interrupciones.
"La obra principal ya concluyó y este fin de semana continuarán lavados del nuevo concreto hidráulico para su consolidación. Muy pronto se informará la apertura vehicular", señalaron.
Para diciembre, obra completa en Julián de los Reyes: EGC
Se concluyen trabajos de interconexión de red de agua potable para mejorar el servicio en la zona
