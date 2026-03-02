Hablante Xi´iuy afirma en San Lázaro que profesionalizarse rompe ciclos de pobreza

Noemí Martínez Martínez, hablante de lengua Xi´iuy y estudiante de ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde, participó en la sesión de la Cámara de Diputados en el marco de la iniciativa "Las lenguas toman la tribuna".

¿Qué declaró Noemí Martínez sobre la profesionalización indígena?

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la joven originaria de Ciudad Valles sostuvo que la profesionalización de las mujeres indígenas no implica renunciar a su identidad, sino aportar su cosmovisión a ámbitos como la ciencia, la medicina y el arte.

Durante su intervención, afirmó que para una mujer indígena cursar estudios superiores representa "un acto de resistencia y valentía", y subrayó que cuando una mujer indígena se prepara "se rompe un ciclo de pobreza y se abre una puerta de esperanza para las niñas que vienen detrás".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Martínez señaló que ser profesional significa servir a la comunidad y fortalecer áreas como la salud, la educación y la participación social. También destacó que históricamente a las mujeres indígenas se les asignaron roles limitados, pero hoy —dijo— demuestran que pueden desempeñarse en distintos ámbitos laborales.

Noemí Martínez en San Lázaro.

Acciones oficiales para visibilizar las lenguas originarias

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que la participación de Noemí se dio como parte de un espacio destinado a visibilizar las lenguas originarias en la tribuna legislativa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la estudiante ha participado en el desarrollo de herramientas tecnológicas y cursos para la difusión de su lengua, labor certificada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y reconocida en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena 2025.