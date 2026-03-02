Aumenta carga vehicular en principales vialidades de la ciudad

Desde temprana hora, las principales vialidades de la ciudad registran un avance vehicular considerable, principalmente en los cuadrantes oriente y centro, donde la carga automotriz va en aumento.

De acuerdo con reportes de tránsito, la circulación en estas zonas presenta aforo importante, por lo que se recomienda a conductores salir con tiempo hacia sus destinos y prever posibles retrasos.

En el cuadrante norte, el flujo se mantiene constante; sin embargo, también se reporta un volumen significativo de vehículos en avenidas principales.

Autoridades exhortaron a la población a conducir con precaución, respetar los señalamientos y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

