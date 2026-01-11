Habrá operativo por Caravana de la Fe

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se implementará un operativo de seguridad con motivo de la Caravana de la Fe rumbo a San Juan de los Lagos, la cual partirá el 23 de enero desde la comunidad de Morales.

De acuerdo con la dependencia, el operativo se definió durante una reunión de planeación en el municipio de Silao, Guanajuato, en la que se establecieron mecanismos de coordinación interestatal con autoridades guanajuatenses y corporaciones federales.

El esquema contempla vigilancia en carretera, acompañamiento en tramos considerados de riesgo, abanderamiento obligatorio en carreteras federales, así como revisión sanitaria y de alimentos y medidas de prevención de incendiosen zonas donde los peregrinos pernoctan.

LEA TAMBIÉN Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí Protección Civil emite recomendaciones ante bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según los registros oficiales, se prevé la participación de aproximadamente cinco mil personas provenientes de San Luis Potosí, quienes iniciarán el recorrido desde la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores.

Protección Civil recomendó a los participantes seguir indicaciones de las autoridades, mantener hidratación y usar ropa adecuada, debido a las bajas temperaturas que suelen presentarse durante la madrugada.