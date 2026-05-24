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Habría clases a distancia en la Huasteca por el calor

Por Samuel Moreno

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Habría clases a distancia en la Huasteca por el calor
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      Ante las temperaturas extremas que continúan registrándose en la zona Huasteca de San Luis Potosí, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, Crisógono Pérez López, propuso que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) analice la posibilidad de retomar temporalmente las clases a distancia, como ocurrió durante la pandemia de Covid-19.

      El legislador reconoció que en diversos municipios huastecos las condiciones climáticas complican seriamente el desarrollo normal de las actividades escolares, debido a que las temperaturas oscilan entre los 35 y 40 grados centígrados, aunque en algunas zonas han alcanzado hasta los 45 grados y en municipios como Ciudad Valles se han registrado sensaciones térmicas cercanas a los 49 grados.

      "Yo había propuesto que la SEGE viera la posibilidad de hacer la clase de los niños de manera no presencial, que fuera a través de los medios electrónicos. Eso ya lo aprendimos, ya lo sabemos hacer y hay maestras y maestros muy prácticos en enseñar a distancia", señaló el diputado, al considerar que esta medida ayudaría a prevenir afectaciones a la salud de estudiantes y docentes.

      Pérez López puntualizó que, aunque a nivel nacional no se ha determinado suspender clases por la onda de calor, sí es necesario buscar alternativas que permitan mantener las actividades académicas sin exponer a niñas, niños y adolescentes a condiciones extremas dentro de las aulas.

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      Añadió que en comunidades donde no existe acceso a internet o dispositivos electrónicos, los docentes podrían implementar estrategias similares a las utilizadas durante la contingencia sanitaria, mediante materiales impresos, actividades comunitarias o esquemas alternativos de enseñanza.

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