URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Hace falta personal en los Tangamanga I y II

Director de los Tangamanga espera que se contrate a más empleados operativos

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Hace falta personal en los Tangamanga I y II

Los parques Tangamanga I y II enfrentan un déficit de personal que complica el mantenimiento de instalaciones y el cuidado de la flora y fauna, informó el director general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), Joaquín García Martínez.

El área operativa es la más afectada. García Martínez explicó que en los últimos años se han jubilado alrededor de 140 trabajadores y aún no se han cubierto esos puestos.

Actualmente los parques cuentan con aproximadamente 320 empleados, entre operativos y guardaparques, responsables del mantenimiento y la atención de las especies que habitan los parques. "Se trata de rellenar esos espacios que hacen falta para el mantenimiento de cada una de las instalaciones que se encuentran en los parques Tangamanga", dijo el funcionario estatal.

El déficit de personal también impactará en la creación del nuevo parque que se ubicará en Soledad de Graciano Sánchez, proyecto que requerirá más trabajadores. "Todos los parques necesitan más personal y, con esto, seguramente se cubrirán los espacios que hacen falta", señaló el director.

Despedidos, cuatro "aviadores" de varias dependencias: Noé Lara

Fueron detectados en Sedesore, Sefin, CEART y los Tangamanga I y II

Aun con estas limitaciones, aseguró que los parques siguen implementando medidas de cuidado para la flora y fauna, como la aplicación de tierra vegetal para proteger áreas sensibles a heladas y la fumigación de árboles.

