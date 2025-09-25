logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTAS JUGADORAS

Fotogalería

EXPERTAS JUGADORAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Hasta con “guaruras” llega nuevo juez

Abogados postulantes señalan inexperiencia de nuevos juzgadores y desconocimiento del cargo

Por Martín Rodríguez

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Hasta con “guaruras” llega nuevo juez

Un nuevo juez de la materia familiar llega con escoltas a su trabajo. Se trata de la primera vez que una persona que ostenta un cargo de esa naturaleza posee custodia personal.

Usuarios de sus servicios explican que es muy probable que su inexperiencia no le permita entender que no se trata de un magnate, de un fiscal o de un jefe de la policía de investigación.

De manera adicional, ya comienza a notarse la inexperiencia procesal de los nuevos jueces, que en ocasiones tardan en resolver hasta un simple acuerdo. 

Abogados postulantes explicaron que desde que comenzaron a generarse las adscripciones, apareció un juzgador que llega con equipos de seguridad, cuando su papel únicamente es el de juez

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, han encontrado jueces que tardan en elaborar los procedimientos, olvidan algunos requisitos de documentación, se saltan procedimientos o no tienen habilidades para continuar de inmediato con la actividad jurisdiccional. 

En el caso del juez de lo familiar, explicaron que la presencia de “guaruras” pudiera dar a entender que el funcionario no ha entendido qué clase de función está cumpliendo. Criticaron que no se trata de una persona que ostente alguna labor que requiera la protección adicional, por no tratarse de algún empresario o de alguna persona con un trabajo de alto riesgo y tampoco se trata de alguien que esté sujeto a protocolos de protección especial.

Los litigantes pidieron mayor sentido común al juez, porque el hecho de que se presente con custodia personal genera temor entre los justiciables, quienes en ocasiones son personas mayores que acuden con niños.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Llaman a reforzar la seguridad en el C.H.
Llaman a reforzar la seguridad en el C.H.

Llaman a reforzar la seguridad en el C.H.

SLP

Leonel Mora

Video | Claro que quiero ser gobernador: Galindo
Video | Claro que quiero ser gobernador: Galindo

Video | "Claro que quiero ser gobernador": Galindo

SLP

Daniel Ortiz Rmz

Con qué partido aún no lo sé; mi plataforma es el trabajo en la ciudad, señala Galindo Ceballos

Ignora Ruth González el llamado de Sheinbaum
Ignora Ruth González el llamado de Sheinbaum

Ignora Ruth González el llamado de Sheinbaum

SLP

El Universal

El Partido Verde se prepara para las elecciones estatales en San Luis Potosí con Ruth González Silva como posible candidata a la gubernatura, marcando diferencias con Morena.

Va la Contraloría contra papá de víctima del Rich
Va la Contraloría contra papá de víctima del Rich

Va la Contraloría contra papá de víctima del Rich

SLP

Rubén Pacheco

Le inició un procedimiento de responsabilidad administrativa a Juan Ramón Infante