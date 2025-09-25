Sigue cosecha de medallas en PN

La selección de San Luis Potosí continúa destacando en la Paralimpiada Nacional 2025, que se celebra en Aguascalientes, al colocarse entre las mejores delegaciones con una suma de 14 medallas de oro, seis de plata y tres de bronce hasta el segundo día de competencias.

En la jornada más reciente, las y los paranadadores potosinos conquistaron seis oros y una plata. Entre los triunfos sobresalieron los de Tania Zolet Pérez López, quien sumó dos preseas doradas en las pruebas de 200 metros libres y 50 metros pecho, que se agregan a las dos obtenidas en el primer día.

Otra de las figuras fue Lucía Martínez Loredo, quien repitió la hazaña con dos oros más en 200 metros libres y 50 metros pecho, llegando a un total de cuatro preseas doradas. Por su parte, Gladis Rubí Aguilar Escobedo, en su debut, se adjudicó la medalla de oro en 200 metros libres, con lo que acumula dos metales en la competencia.

En la rama varonil, Luis Mario Céspedes Maldonado también sigue imparable al conquistar un oro en los 200 metros libres, que se suma a los tres logrados previamente para llegar a cuatro en total. La plata del día fue para Samuel Leura Vázquez en los 100 metros mariposa, con lo que alcanza ya dos preseas plateadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la primera jornada, la delegación había iniciado con fuerza al conseguir ocho oros, cinco platas y tres bronces. Con esta suma, San Luis Potosí se coloca entre los equipos más competitivos de la justa nacional.